Министерство туризма и спорта определило перечень главных видов спорта в Казахстане

— Финансирование данных видов спорта будет осуществляться в приоритетном порядке, за счет республиканского и местных бюджетов, и направляется на подготовку спортивного резерва, участие спортсменов в международных соревнованиях, проведение учебно-тренировочных сборов и спортивных мероприятий, а также на содержание и развитие спортивной инфраструктуры, — говорится в соообщении.

Из 65 видов спорта высших достижений определено 46 приоритетных, в их число вошли 11 национальных видов спорта. Основной критерий отбора — результаты национальных сборных Казахстана на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх.

Виды спорта, не вошедшие в перечень спорта высших достижений будут развиваться по принципу массового спорта. Местные исполнительные органы будут планировать финансирование для участия спортсменов на чемпионатах страны и комплексных соревнованиях на территории Республики Казахстан, участие в международных соревнованиях возможно за счет внебюджетных и иных средств.

Перечень обновляется ежегодно, что позволяет включать в него виды спорта, вошедшие в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских игр.

— Важно отметить, что поправки в Законопроект внесены с учетом мнения общественности, депутатского корпуса, представителей спортивной отрасли, федераций, тренеров, экспертного сообщества, неправительственных организаций, — подчеркивают в сообщении.

В ведомстве напоминают, что в соответствии с поручением Главы государства в стране проводится комплексная реформа спортивной отрасли. Министерством разработан законопроект «О физической культуре и спорте», направленный на системное реформирование сферы физической культуры и спорта.





