Перечень препаратов для оказания паллиативной помощи расширен в Казахстане

Министерство здравоохранения также повысило тарифы на оказание паллиативной помощи в стационарах и увеличило финансирование выездных мобильных бригад. Эти меры направлены на повышение доступности помощи и развитие инфраструктуры паллиативной службы.

На сегодняшний день в стране функционируют 2 087 паллиативных коек, из них 81 — детская. В каждом из 20 регионов работают 220 мобильных бригад. Кроме того, 9 специализированных учреждений, оказывающих паллиативную помощь, действуют в Алматы, Шымкенте, а также в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской областях, областях Абай, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской.

По структуре заболеваний среди пациентов, нуждающихся в паллиативной поддержке, преобладают: онкологические заболевания — 41%, сердечно-сосудистые — 27%, болезни органов дыхания — 12%, травмы — 11%, туберкулез — 2%.

В ведомстве отметили, что в настоящее время разрабатываются новые национальные стандарты по организации паллиативной помощи. Они позволят унифицировать подходы, повысить качество услуг и эффективность работы мультидисциплинарных команд. Особое внимание уделяется детскому паллиативу — направлению, где еще предстоит проделать значительную работу.