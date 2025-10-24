РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Перечень препаратов для оказания паллиативной помощи расширен в Казахстане

    В Казахстане в 2025 году перечень препаратов, применяемых при паллиативной помощи, был расширен и теперь включает 18 наименований, передает агентство Kazinform. 

    препараты
    Фото: pixabay.com.

    Министерство здравоохранения также повысило тарифы на оказание паллиативной помощи в стационарах и увеличило финансирование выездных мобильных бригад. Эти меры направлены на повышение доступности помощи и развитие инфраструктуры паллиативной службы.

    На сегодняшний день в стране функционируют 2 087 паллиативных коек, из них 81 — детская. В каждом из 20 регионов работают 220 мобильных бригад. Кроме того, 9 специализированных учреждений, оказывающих паллиативную помощь, действуют в Алматы, Шымкенте, а также в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской областях, областях Абай, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской.

    По структуре заболеваний среди пациентов, нуждающихся в паллиативной поддержке, преобладают: онкологические заболевания — 41%, сердечно-сосудистые — 27%, болезни органов дыхания — 12%, травмы — 11%, туберкулез — 2%.

    В ведомстве отметили, что в настоящее время разрабатываются новые национальные стандарты по организации паллиативной помощи. Они позволят унифицировать подходы, повысить качество услуг и эффективность работы мультидисциплинарных команд. Особое внимание уделяется детскому паллиативу — направлению, где еще предстоит проделать значительную работу.

    Теги:
    Здравоохранение Минздрав РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают