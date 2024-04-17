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    10:42, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Кто будет обслуживаться в VIP-залах казахстанских аэропортов?

    аэропорт
    Фото: pixabay.com

    Министерство транспорта изменило перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов РК. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Открытые НПА, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно документу, в специально отведенных залах аэропортов РК, помимо глав и членов делегаций иностранных государств, предлагается обслуживать и членов международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан с визитом или проездом, определяемым Министерством иностранных дел РК.

    Также в список планируется включить представителей генеральных консульств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел РК.

    Постановление находится на публичном обсуждении до 30 апреля. 

    Теги:
    Закон и право Авиация Минтранспорта РК Аэропорт МИД РК
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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