Кто будет обслуживаться в VIP-залах казахстанских аэропортов?

Министерство транспорта изменило перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов РК. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Открытые НПА, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, в специально отведенных залах аэропортов РК, помимо глав и членов делегаций иностранных государств, предлагается обслуживать и членов международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан с визитом или проездом, определяемым Министерством иностранных дел РК.

Также в список планируется включить представителей генеральных консульств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел РК.

Постановление находится на публичном обсуждении до 30 апреля.



