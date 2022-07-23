23 Июля 2022 16:16

Перечень амбулаторного обеспечения дополнят 25 лекарствами для детей с орфанными заболеваниями

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Единым дистрибьютером ТОО «СК-Фармация» произведен закуп лекарственных средств в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения на сумму более 173 млрд тенге, в регионы уже поставлено 45% закупленных лекарственных средства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Глава Минздрава РК Ажар Гиният с рабочим визитом прибыла в Туркестанскую область, где посетила медицинские учреждения и встретилась с общественностью.

Она сообщила, что на уровне стационара закуплено лекарственных средств на сумму более 165 млрд тенге, при этом в регионы поставлено 39% от закупленного объема.

В Туркестанской области для амбулаторного лекарственного обеспечения закуплено лекарственных средств на сумму более 11,6 млрд тенге, для стационарной помощи - более 10 млрд тенге.

С целью решения проблем в области лекарственного обеспечения для детей с орфанными заболеваниями планируется включить в перечень амбулаторного обеспечения 25 новых лекарств на сумму 16,4 млрд тенге.

Для повышения доступности лекарств, не входящих в амбулаторное лекарственное обеспечение, внесены изменения в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» по созданию аптечных пунктов на базе объектов сельского здравоохранения.