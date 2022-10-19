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Перебравшиеся из России компании будут размещены вокруг Алматы

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
19 Октября 2022, 11:24
Перебравшиеся из России компании будут размещены вокруг Алматы

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Проработать вопрос размещения по периметру БАКАД компаний, осуществляющих релокацию из других стран, поручил Президент РК акимату Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

«В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с Правительством и компаниями.

Областной центр должен стать «контрмагнитом» по отношению к Алматы. Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран. Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами.

В регионе работает ряд крупных предприятий-экспортеров, от которых поступают основные налоговые сборы. Нужно помочь им в расширении производств через предоставление мер государственной поддержки. Министерствам национальной экономики и финансов представить предложения в месячный срок», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с активом Алматинской области.


Президент Казахстана   Бизнес   Алматинская область   Экономика   Россия  
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