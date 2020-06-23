Переболевший коронавирусом глава горздрава Алматы стал донором иммунной плазмы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров сдал плазму, которая применяется для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Камалжана Надырова, рост заболеваемости в Алматы продолжается, также увеличилось количество больных с тяжелой формой течения.

«Сегодня я сдал плазму, которая применяется для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом. Как вы уже знаете, я уже переболел этой инфекцией, и, думаю, моя плазма поможет в лечении пациентам с тяжелой формой заболевания. Данный метод, применяемый для инфицированных, имеет эффект живой вакцины и поможет многим выздороветь. Стать донором - это долг каждого человека. В настоящий момент в Алматы выписано более 2 тыс. человек. И я призываю каждого переболевшего сдать кровь на антитела от Covid-19, тем самым можно помочь многим людям, которые проходят лечение от коронавируса, и прежде всего тяжелобольным. Процедура безболезненная и безопасная. Сейчас нам как никогда необходимо сплотиться в борьбе с вирусом. Государством оказывается большая помощь в борьбе с инфекцией. Уверен, мы сможем достойно преодолеть все сложности», - пояснил глава Алматинского горздрава.

Отметим, что процесс забора антител у переболевших коронавирусом в Казахстане уже запущен. Данную процедуру все желающие могут провести в Республиканском центре крови города Алматы.

По словам директора Республиканского центра крови Дилявера Бекирова, за месяц обратились 24 человека на сдачу плазмы, однако только трое стали донорами, так как только у них выявился высокий титр антител на COVID-19. Камалжан Надыров подошел по всем параметрам как донор, так как у него в организме обнаружен высокий титр антител.

В ходе процедуры плазмафереза (заготовки плазмы) от одного донора получают 600 мл плазмы, для инфицированного человека достаточно и 200 мл. Благодаря одному донору можно спасти жизнь и вылечить троих больных коронавирусом. Извлечение такого объёма плазмы является научно обоснованным и не причиняет никакого вреда донору.

Действие данной плазмы основано на пассивной иммунизации, то есть уже готовые антитела переносятся в кровеносное русло и таким образом нейтрализуют вирусы пациента.

Напомним, что в настоящий момент все препараты, используемые медиками, оказывают лишь косвенный эффект — антибактериальный или противовоспалительный. Именно поэтому необходимо применять иные способы лечения.

«Надеемся, что применение такого способа лечения поможет уменьшить количество тяжелобольных», - сообщили в центре.

Ранее сообщалось, что первые доноры иммунной плазмы для лечения коронавируса появились в Казахстане.

Кроме того, республиканский центр крови в Алматы призвал людей, перенесших коронавирусную инфекцию, стать донорами иммунной плазмы, поскольку именно в их плазме крови содержатся антитела к коронавирусу COVID-19.