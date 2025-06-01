Перебои в работе TikTok, Instagram и Facebook зафиксированы в Казахстане

В течение дня наблюдаются сбои в работе сервисов — страницы либо не загружаются вовсе, либо работают крайне медленно без использования VPN.

Согласно данным сервиса мониторинга DownDetector, на текущий момент сбои в большей степени затрагивают территорию Казахстана.

Facebook:

Казахстан- 30%,

Португалия - 30%,

Армения - 30%.

Снимок экрана

TikTok:

Казахстан - 40%,

Сахалинская область- 14%,

Кировская область- 11%.

Снимок экрана

Instagram:

Казахстан - 47%,

Польша - 7%,

Санкт-Петербург - 5%.

Снимок экрана

В компании Beeline подтвердили снижение объемов мобильного трафика. При этом операторы подчеркнули, что их техническое оборудование функционирует в штатном режиме. Ведется работа по выявлению причин неполадок совместно с партнерами и Государственной технической службой.

В свою очередь в «Казахтелекоме» сообщили, что со стороны компании сбоев в работе сетей не зафиксировано.

Ситуация остается на контроле, уточняют представители операторов связи.

Напомним, 24 мая сообщалось о неполадках в работе X. На сбои жаловались 25,8 тыс. пользователей в США. Сбои были также зафиксированы в Великобритании, Франции, Японии и других странах.