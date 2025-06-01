Перебои в работе TikTok, Instagram и Facebook зафиксированы в Казахстане
Сегодня казахстанские пользователи столкнулись с перебоями в работе ряда популярных социальных сетей, включая Facebook, Instagram и TikTok, передает корреспондент агентства Kazinform.
В течение дня наблюдаются сбои в работе сервисов — страницы либо не загружаются вовсе, либо работают крайне медленно без использования VPN.
Согласно данным сервиса мониторинга DownDetector, на текущий момент сбои в большей степени затрагивают территорию Казахстана.
Facebook:
Казахстан- 30%,
Португалия - 30%,
Армения - 30%.
TikTok:
Казахстан - 40%,
Сахалинская область- 14%,
Кировская область- 11%.
Instagram:
Казахстан - 47%,
Польша - 7%,
Санкт-Петербург - 5%.
В компании Beeline подтвердили снижение объемов мобильного трафика. При этом операторы подчеркнули, что их техническое оборудование функционирует в штатном режиме. Ведется работа по выявлению причин неполадок совместно с партнерами и Государственной технической службой.
В свою очередь в «Казахтелекоме» сообщили, что со стороны компании сбоев в работе сетей не зафиксировано.
Ситуация остается на контроле, уточняют представители операторов связи.
Напомним, 24 мая сообщалось о неполадках в работе X. На сбои жаловались 25,8 тыс. пользователей в США. Сбои были также зафиксированы в Великобритании, Франции, Японии и других странах.