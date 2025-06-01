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    20:18, 31 Май 2025 | GMT +5

    Перебои в работе TikTok, Instagram и Facebook зафиксированы в Казахстане

    Сегодня казахстанские пользователи столкнулись с перебоями в работе ряда популярных социальных сетей, включая Facebook, Instagram и TikTok, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: haber7.com

    В течение дня наблюдаются сбои в работе сервисов — страницы либо не загружаются вовсе, либо работают крайне медленно без использования VPN.

    Согласно данным сервиса мониторинга DownDetector, на текущий момент сбои в большей степени затрагивают территорию Казахстана.

    Facebook: 
    Казахстан- 30%,
    Португалия - 30%,
    Армения - 30%.

    Перебои в работе TikTok, Instagram и Facebook зафиксированы в Казахстане
    Снимок экрана

    TikTok:
    Казахстан - 40%,
    Сахалинская область- 14%,
    Кировская область- 11%.

    Перебои в работе TikTok, Instagram и Facebook зафиксированы в Казахстане
    Снимок экрана

    Instagram: 
    Казахстан - 47%,
    Польша - 7%,
    Санкт-Петербург - 5%.

    Перебои в работе TikTok, Instagram и Facebook зафиксированы в Казахстане
    Снимок экрана

    В компании Beeline подтвердили снижение объемов мобильного трафика. При этом операторы подчеркнули, что их техническое оборудование функционирует в штатном режиме. Ведется работа по выявлению причин неполадок совместно с партнерами и Государственной технической службой.

    В свою очередь в «Казахтелекоме» сообщили, что со стороны компании сбоев в работе сетей не зафиксировано.

    Ситуация остается на контроле, уточняют представители операторов связи.

    Напомним, 24 мая сообщалось о неполадках в работе X. На сбои жаловались 25,8 тыс. пользователей в США. Сбои были также зафиксированы в Великобритании, Франции, Японии и других странах.

    Теги:
    Казахстан Соцсети Интернет Связь, ТВ, IT Общество
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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