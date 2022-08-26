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Перебои со светом и частые аварии на электросетях отмечаются в центре Алматы
26 Августа 2022 11:47

Перебои со светом и частые аварии на электросетях отмечаются в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил, что одной из основных проблем района является нестабильное обеспечение электричеством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Градоначальник отметил, что из-за старых и изношенных сетей в Алмалинском районе отмечаются перебои и частые аварии, особенно в квадрате улиц Байтурсынова-Абая-Толе би-Розыбакиева. Только в этом году зафиксированы свыше 240 аварий на электрических сетях.

«Для повышения надежности электроснабжения реализуется проект на 2022-2023 годы по модернизации электросистемы города. В рамках проекта в течение двух лет предусмотрена замена 156 км устаревших кабельных линий с увеличением резервных мощностей до 10кВт и реконструкция 13 распределительных и 195 трансформаторных подстанций», - сказал аким.

По словам Ерболата Досаева, на сегодня уже заменены 55 км (план 2022 - 81 км.) кабельных линий и модернизировано восемь (план 2022 - 10) распределительных и 42 (план 2022 - 50) трансформаторные подстанций района. До конца года будет заменено еще 26 км сетей и реконструировано две распределительные и восемь трансформаторных подстанций.

«В результате по итогам 2022 года средний износ электрических сетей района снизится с 70 до 56%. После реализации всего проекта износ сетей уменьшится до 44% за счет обновления еще 75 км сетей и реконструкции трех распределительных и 145 трансформаторных подстанций района в 2023 году. Все эти меры позволят стабилизировать работу электрических сетей в Алмалинском районе», - сказал аким.

Ранее аким Алматы назвал причину частого отключения электроэнергии в городе.


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