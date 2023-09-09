Перебои с газом в Алматы: проблему решили с помощью прокуратуры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы при координации прокуратуры Турксибского района осуществлена передача на баланс АО «КазТрансГаз Аймак» с частного владения газопроводной трассы протяженностью более 10 000 метров, расположенных в микрорайоне Кайрат. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«Поводом для этого стали участившиеся в последнее время перебои и отключение газа, что вызвало недовольство среди жителей, вылившееся в постоянные жалобы в государственные органы. Только за текущий год на указанном участке зафиксировано 12 перебоев подачи газа. Прокуратурой Турксибского района установлено, что решение проблемы усложняется нахождением сетей в частном владении и невозможностью в связи с этим местных исполнительных органов оперативно влиять на ситуацию. Причиной слабой подачи газа являлось некачественное исполнение своих прямых обязанностей ТОО (обслуживавшей газовые сети), отсутствие аварийно-диспетчерской и обслуживающей службы», - сообщили в ведомстве.

По договоренности сторон и с учетом пожелания жителей микрорайона сети переданы на баланс АО «КазТрансГаз Аймак», что позволило решить проблему.