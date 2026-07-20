Перебои с электричеством вновь возглавили антирейтинг жалоб жителей Шымкента

Отключения света в жару, работа общественного транспорта, вывоз мусора, состояние детских и спортплощадок остаются одними из самых частых причин обращений жителей Шымкента в единый контакт-центр I-Shymkent 109, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала года специалисты I-Shymkent 109 приняли свыше 200 тыс. обращений. Это на 20 процентов больше аналогичного периода прошлого года, когда в контакт-центр поступило 175 326 звонков.

— С января по настоящее время в ситуационный центр Шымкента поступило 202 998 обращений. Из них удовлетворено 178 665 обращений, по 22 390 даны ответы, 1 943 обращения находятся на рассмотрении, по 736 обращениям срок исполнения истек, — сообщила и. о. руководителя операционной службы КГУ «Ситуационный центр Шымкента» управления цифровизации Парасат Серик.

Что оказалось в топе обращений

Большинство обращений связано с консультациями. С начала года специалисты дали 148 874 разъяснения. 49 429 сообщений касались различных инцидентов, 2 651 были оформлены как жалобы.

В десятку самых распространенных обращений вошли:

перебои с электроснабжением;

работа общественного транспорта;

проблемы с уличным освещением;

восстановление дорог после ремонтных работ;

отлов бродячих животных;

вывоз мусора;

состояние зеленых насаждений;

перебои с водоснабжением;

содержание детских и спортивных площадок;

открытые люки и колодцы.

По районам Шымкента наибольшая нагрузка по обращениям пришлась на район Туран. Далее идут Абайский, Аль-Фарабийский, Каратауский и Енбекшинский районы.

При этом горожане обращаются в службу не только с проблемами. За полгода в адрес коммунальных служб поступило 1 854 благодарности. Кроме того, жители Шымкента направили 94 предложения и 96 запросов информации.

Когда стоит обращаться в I-Shymkent 109

В ситуационном центре напомнили, что специалисты контакт-центра принимают обращения, которые не относятся к экстренным ситуациям. На рассмотрение заявок уходит от одного до 14 календарных дней.

— Жители Шымкента могут обращаться по единому бесплатному номеру 109 (звонок бесплатный как с городских, так и с мобильных телефонов) по вопросам благоустройства дворовой территории, уличного и дворового освещения, газо-, водо- и электроснабжения города и многоквартирных жилых домов, дорожной инфраструктуры, работы общественного транспорта, вывоза ТБО, здравоохранения, образования, отлова безнадзорных животных, открытых колодцев, социального обеспечения и другим вопросам, не требующим экстренного реагирования, — пояснили в управлении цифровизации.

Круглосуточно в контакт-центре работают 45 инспекторов-операторов. Информацию о численности штатных диспетчеров и других профильных специалистов в ситуационном центре не раскрывают.

Ранее в управлении цифровизации Шымкента сообщали, что в апреле больше всего обращений в I-Shymkent 109 было связано с перебоями со светом. Из 111 тысяч поступивших обращений более 28 тысяч касались отключений электроэнергии.