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    19:23, 30 Май 2024 | GMT +6

    Перчатку Головкина и мяч Рыбакиной выставят на аукцион в Алматы

    Перчатку Головкина и мяч Рыбакиной выставят на аукцион в Алматы
    Фото: Общественный фонд Assyltas

    Перчатку с автографом Геннадия Головкина и теннисный мяч с подписью Елены Рыбакиной выставят на благотворительном аукционе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе общественного фонда «Assyltas», на торги выставят перчатку, в которой именитый казахстанец боксировал с мексиканцем Саулем Канело Альваресом в 2017 году. Тот дебютный бой из нашумевшей трилогии GGG&Канело завершился ничьей (первой для Головкина в карьере). Это вызвало бурю негодования среди экспертов и фанатов бокса. Стоит отметить, что на тот момент Головкин шел на ошеломляющей серии из 37 побед подряд, 33 из которых были нокаутом.

    Перчатку Головкина и мяч Рыбакиной выставят на аукцион в Алматы
    Фото: Общественный фонд Assyltas

    Также на торги выставят теннисный мяч с автографом другой известной казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной и ее спортивную олимпийку из сборной Казахстана. Кроме того, на аукционе можно будет приобрести личные спортивные атрибуты других именитых спортсменов.

    Перчатку Головкина и мяч Рыбакиной выставят на аукцион в Алматы
    Фото: Общественный фонд Assyltas

    - Все вырученные средства будут направлены в ОФ «Assyltas», который окажет финансовую помощь трехлетним мальчикам-близнецам из Астаны, имеющим трудности общения и задержку речевого развития, - отметили в фонде.

    Торги состоятся 1 июня на ADD Arena в Алматы, где состоится вечер бокса HAS PRO BOXING. Главным событием турнира станет бой между казахстанцем Мирасом Ертановым и экс-чемпионом WBC International Виктором Коточиговым из Польши.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Регионы Головкин Алматы Благотворительность
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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