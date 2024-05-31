Перчатку Головкина и мяч Рыбакиной выставят на аукцион в Алматы

Перчатку с автографом Геннадия Головкина и теннисный мяч с подписью Елены Рыбакиной выставят на благотворительном аукционе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе общественного фонда «Assyltas», на торги выставят перчатку, в которой именитый казахстанец боксировал с мексиканцем Саулем Канело Альваресом в 2017 году. Тот дебютный бой из нашумевшей трилогии GGG&Канело завершился ничьей (первой для Головкина в карьере). Это вызвало бурю негодования среди экспертов и фанатов бокса. Стоит отметить, что на тот момент Головкин шел на ошеломляющей серии из 37 побед подряд, 33 из которых были нокаутом.

Фото: Общественный фонд Assyltas

Также на торги выставят теннисный мяч с автографом другой известной казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной и ее спортивную олимпийку из сборной Казахстана. Кроме того, на аукционе можно будет приобрести личные спортивные атрибуты других именитых спортсменов.

Фото: Общественный фонд Assyltas

- Все вырученные средства будут направлены в ОФ «Assyltas», который окажет финансовую помощь трехлетним мальчикам-близнецам из Астаны, имеющим трудности общения и задержку речевого развития, - отметили в фонде.

Торги состоятся 1 июня на ADD Arena в Алматы, где состоится вечер бокса HAS PRO BOXING. Главным событием турнира станет бой между казахстанцем Мирасом Ертановым и экс-чемпионом WBC International Виктором Коточиговым из Польши.