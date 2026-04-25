Пентагон заказал боевых роботов Phantom

Стартап по производству мощных роботов в мире, поддерживаемый сыном президента США Эриком Трампом, должен составить конкуренцию Китаю.

Боевая машина предназначена для проникновения на вражеские объекты и спасения жизней американских солдат. Генеральный директор Санкет Патхак и главный советник по стратегии Эрик Трамп утверждают, что эта технология поможет сохранить преимущество Америки на поле боя.

Патхак отметил, что Китай также работает над аналогичными технологиями, добиваясь успехов как в наземной, так и в воздушной автономности.

Эрик Трамп заявил, что решил инвестировать в компанию и робота Phantom из-за необходимости превзойти Китай. Он отметил, что видел роботов в действии и считает, что они могут изменить ход военных операций.

Робот Phantom весит 79 килограммов и может двигаться со скоростью 1,7 метра в секунду. В разработке находятся и другие технологии, в том числе Phantom-2. Роботы могут применяться не только в оборонной промышленности, но и в других отраслях, включая строительство и ликвидацию последствий стихийных бедствий.

