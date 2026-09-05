Пентагон США проверил десятки высокопоставленных военных на полиграфе из-за утечек

Несколько десятков высокопоставленных американских военных прошли проверки на полиграфе в рамках масштабного расследования утечек секретной информации о запасах вооружений США, передает Kazinform со ссылкой на CBS News .

Проверки проводились ранее этим летом после того, как в СМИ появилась чувствительная информация о запасах высокоточного вооружения США и темпах расходования отдельных видов боеприпасов.

Среди прошедших проверку были представители Центрального командования США, а также командующие других боевых командований. При этом председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн полиграф не проходил.

Источники CBS News сообщили, что вопросы касались различных аспектов национальной безопасности. При этом никто из проверенных не провалил часть теста, касавшуюся возможной передачи информации СМИ.

В Пентагоне отказались комментировать внутренние кадровые и следственные вопросы.

— Министерство крайне серьезно относится ко всем утечкам секретной информации в сфере национальной безопасности и проводит соответствующие расследования. Защита секретной информации имеет критическое значение для безопасности Соединенных Штатов и американских военнослужащих по всему миру, — заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

В июле глава Пентагона Пит Хегсет объявил о создании совместной с Министерством юстиции рабочей группы для выявления и привлечения к ответственности лиц, подозреваемых в передаче чувствительной правительственной информации прессе.

CBS News отмечает, что проверки на полиграфе не являются необычной практикой для военных и гражданских должностных лиц, имеющих доступ к совершенно секретным материалам. Однако столь большое число одновременно проверяемых сотрудников является крайне редким случаем. ФБР в проведении этих проверок участия не принимало.

Ранее сообщалось, что США приостановили обязательную проверку военнослужащих на дефицит тестостерона.