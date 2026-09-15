Пентагон признал нехватку боеприпасов на фоне конфликта с Ираном

В Пентагоне признали нехватку боеприпасов из-за конфликта с Ираном. Доклад генерального инспектора министерства обороны США указывает, что конфликт с Ираном привел к дефициту боеприпасов и современных видов вооружений в американской армии, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

С момента начала конфликта 28 февраля и до 30 июня операция «Epic Fury» обошлась, по оценкам, в 33,4 млрд долларов. Из них 22,3 млрд долларов ушли только на боеприпасы.

В докладе, представленном Конгрессу, говорится, что масштабы применения вооружений в ходе конфликта привели к «стратегическим провалам в запасах» и выявили проблемы в способности оборонной промышленности США пополнять арсеналы. По оценкам экспертов, восстановление запасов высокоточных ракет и оборонительных перехватчиков до довоенного уровня может занять около трех лет.

Комментируя доклад, президент США Дональд Трамп заявил, что запасы боеприпасов у армии «практически безграничны» и что производство вооружений достигло рекордных уровней.

В понедельник в публикации на своей платформе Truth Social Трамп он заявил, что США производят «более изысканное и элитное оружие, чем когда-либо за всю нашу историю».

В докладе генерального инспектора также зафиксированы серьезные разрушения на американских базах в результате ударов Ирана. На базах в Кувейте, Бахрейне, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании были повреждены или уничтожены сотни зданий и других объектов.

Стоимость ремонта или восстановления этих объектов не входит в оценку в 33,4 млрд долларов. Власти США пока не решили, будут ли восстановлены все поврежденные объекты и кто оплатит эти работы.

Ранее Тегеран обозначил позицию по возможному возобновлению диалога с Вашингтоном на фоне новых заявлений американского президента.