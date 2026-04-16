телерадиокомплекс президента РК
    14:24, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Пентагон готовится к возможной военной операции на Кубе

    Военные США планируют возможную операцию Пентагона на Кубе на случай, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о вмешательстве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

    Фото: Википедия

    В заявлении для USA TODAY Пентагон сообщил, что планирует действия на случай различных непредвиденных обстоятельств и готов выполнять приказы президента.

    Отмечается эскалация напряженности в отношениях между США и Кубой с января текущего года, когда администрация Трампа ограничила поставки нефти на Кубу в рамках более широкой кампании по принуждению коммунистического правительства острова к радикальным политическим изменениям.

    Соединенные Штаты и Куба признали, что находятся на начальном этапе поиска выхода из кризиса, но пока неясно, насколько каждая из сторон готова пойти на компромисс. Две страны ведут переговоры о возможном экономическом соглашении, которое позволит наладить отношения.

    Ранее сообщалось, что Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно».

    Рустем Кожыбаев
