Пентагон готовится к возможной военной операции на Кубе
Военные США планируют возможную операцию Пентагона на Кубе на случай, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о вмешательстве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.
В заявлении для USA TODAY Пентагон сообщил, что планирует действия на случай различных непредвиденных обстоятельств и готов выполнять приказы президента.
Отмечается эскалация напряженности в отношениях между США и Кубой с января текущего года, когда администрация Трампа ограничила поставки нефти на Кубу в рамках более широкой кампании по принуждению коммунистического правительства острова к радикальным политическим изменениям.
Соединенные Штаты и Куба признали, что находятся на начальном этапе поиска выхода из кризиса, но пока неясно, насколько каждая из сторон готова пойти на компромисс. Две страны ведут переговоры о возможном экономическом соглашении, которое позволит наладить отношения.
Ранее сообщалось, что Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно».