Пентагон готовится к возможной военной операции на Кубе

В заявлении для USA TODAY Пентагон сообщил, что планирует действия на случай различных непредвиденных обстоятельств и готов выполнять приказы президента.

Отмечается эскалация напряженности в отношениях между США и Кубой с января текущего года, когда администрация Трампа ограничила поставки нефти на Кубу в рамках более широкой кампании по принуждению коммунистического правительства острова к радикальным политическим изменениям.

Соединенные Штаты и Куба признали, что находятся на начальном этапе поиска выхода из кризиса, но пока неясно, насколько каждая из сторон готова пойти на компромисс. Две страны ведут переговоры о возможном экономическом соглашении, которое позволит наладить отношения.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно».