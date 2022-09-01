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    11:55, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пенсионный возраст для женщин временно зафиксирован на уровне 61 года в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.

    «Более того, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.



    Фото: www.tagesspiegel.de





    Теги:
    Общество Токаев Касым-Жомарт Пенсия Президент Казахстана Послание Президента РК-2022 Главная Послание Президента РК Президент
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