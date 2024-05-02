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    14:40, 02 Май 2024 | GMT +6

    Пенсионные выплаты из ЕНПФ будут освобождены от подоходного налога

    пенсионеры пенсии
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда в Казахстане освободят от подоходного налога. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на сенатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Налоговый кодекс РК облагает 10% индивидуальным подоходным налогом (ИПН) пенсионные выплаты из ЕНПФ. Правительство с учетом социального значения вопроса решило изменить подход, освободив эти выплаты от ИПН.

    — Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ. Сумма потерь по ИПН составит 4,1 млрд тенге, — отметил Олжас Бектенов.

    Предусматривается, что льгота будет применяться только к получателям, проживающим в Казахстане, то есть граждане, выезжающие за границу, и наследники средств из ЕНПФ будут облагаться ИПН.

    Ранее сообщали, что чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, по состоянию на 1 апреля с начала текущего года составил порядка 569,5 млрд тенге, что больше на 233,1 млрд тенге или 69,3% показателя аналогичного периода прошлого года. 

    Теги:
    ЕНПФ Пенсионеры Налоги Пенсия
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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