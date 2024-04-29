Чистый инвестдоход вкладчиков ЕНПФ за три месяца составил порядка 569,5 млрд тенге

Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, по состоянию на 1 апреля с начала текущего года составил порядка 569,5 млрд тенге, что больше на 233,1 млрд тенге или 69,3% показателя аналогичного периода прошлого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ЕНПФ.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, образованных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ), распределенная на счета вкладчиков (получателей) за 3 месяца 2024 г., составила 3,15%. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), по состоянию на 1 апреля 2024 с начала года - 1,37%.

Инвестиционный доход складывается из доходов в виде вознаграждения по финансовым инструментам (по ценным бумагам, вкладам и другим операциям), рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, доходов по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д. НБРК и управляющие инвестиционным портфелем (УИП), в целях получения инвестиционного дохода размещают пенсионные активы в надежные финансовые инструменты разных секторов экономики в различных валютах в РК и за рубежом. За счет такой диверсификации обеспечивается устойчивая инвестиционная доходность.

В структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ и находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, в разрезе валют по состоянию на 1 апреля 2024 г. 33,16% составляют финансовые инструменты, номинированные в долларах США, 66,81% - в национальной валюте. Инвестиционный портфель пенсионных активов, сформированных за счет ОПВР, включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте.

Инвестиционная доходность с момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году на 1 апреля 2024 года нарастающим итогом составила 845,3% при инфляции за весь период 776,5%. Таким образом накопленный инвестиционный доход в долгосрочном периоде превышает инфляцию.

Напомним, что в Казахстане действует уникальная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции. В случаях снижения доходности в отдельном периоде, повлиявшем на накопленную доходность вкладчика при наступлении права на выплаты, компенсация разницы гарантирована государством.

Вся система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении.

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ и о финансовых инструментах, в которые размещены пенсионные активы ЕНПФ, публикуется на официальном сайте ЕНПФ в разделе «Показатели/Инвестиционная деятельность».