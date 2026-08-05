Пенсионные накопления казахстанцев выросли на 17% за год

В ЕНПФ сообщили о росте объема накоплений, расширении охвата населения накопительной пенсионной системой, об увеличении количества казахстанцев, уплачивающих пенсионные взносы, повышении регулярности их перечисления, передает Kazinform.

Пенсионные накопления казахстанцев в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) по состоянию на 1 июля 2026 года достигли 28,09 трлн теңге, увеличившись за год на 4,08 трлн теңге или 17%.

Количество пенсионных счетов выросло до 18,78 млн, что на 1,11 млн (6,3%) больше, чем годом ранее. Из них 12,8 млн составляют индивидуальные пенсионные счета вкладчиков, еще 5,97 млн — условные счета, на которых учитываются обязательные пенсионные взносы работодателя.

В ЕНПФ отметили, что при оценке участия населения в накопительной пенсионной системе более объективным показателем являются активные счета, на которые поступил хотя бы один пенсионный взнос за год. За первое полугодие их количество увеличилось с 7,2 млн до 7,34 млн, а объем накоплений на этих счетах вырос с 20,95 трлн до 22,24 трлн теңге.

По данным фонда, большинство активных счетов принадлежит гражданам, регулярно уплачивающим обязательные пенсионные взносы. За шесть месяцев их число выросло с 6,77 млн до 6,93 млн, а накопления увеличились с 20,1 трлн до 21,07 трлн теңге.

В ЕНПФ также сообщили, что в Казахстане растет регулярность уплаты пенсионных взносов. В 2025 году от 6 до 12 взносов перечислили 80% наемных работников и 64% самозанятых. При этом охват накопительной пенсионной системой среди наемных работников достиг 91%.

В фонде подчеркнули, что казахстанцы все чаще воспринимают пенсионные накопления как долгосрочный финансовый капитал, контролируют состояние своих счетов через электронные сервисы и уделяют больше внимания формированию будущего пенсионного обеспечения.

Ранее сообщалось о том, что инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ превысил 11,15 трлн теңге.