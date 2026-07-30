Инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ превысил 11,15 трлн теңге

По состоянию на 1 июля 2026 г. накопленный с 01.04.2014 года (после объединения пенсионных активов в ЕНПФ) чистый инвестиционный доход, заработанный НБРК, составил более 11,15 трлн теңге, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

С учетом произведенных выплат его доля в общем объеме пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) составляет 41,4%, что подтверждает значимый вклад инвестиционного дохода в увеличение пенсионных накоплений граждан.

Если рассматривать результаты инвестиционной деятельности за последние 12 месяцев, то по итогам управления пенсионными активами НБРК, сформированными за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ), размер начисленного инвестиционного дохода за последние 12 месяцев с июля 2025 года по июнь 2026 года составил порядка 2,51 трлн теңге, доходность за данный период составила 10,29%.

По пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), начисленный инвестиционный доход по состоянию на 1 июля 2026 года за последние 12 месяцев составил 122,77 млрд теңге, доходность за данный период составила 16,84%.

Важно отметить, что доходность пенсионных активов за отдельные краткосрочные периоды времени не является показателем эффективности их управления, поскольку доходы в виде вознаграждения по финансовым инструментам и другим операциям, начисленные за короткий промежуток времени, не всегда покрывают колебания стоимости ценных бумаг и курсов валют за данный период. Поэтому объективный анализ размера инвестиционного дохода целесообразно делать за более длительный период времени.

Накопленная инвестиционная доходность с момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году по состоянию на 1 июля 2026 года с нарастающим итогом составила 1 109,05% при инфляции за весь период 995,04%.

Напомним, что вкладчики имеют право на перевод части пенсионных активов (в настоящее время до 50% пенсионных накоплений за счет ОПВ, ОППВ и до 100% пенсионных накоплений за счет ДПВ) в управление частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП), соответствующим требованиям регулятора.

При этом вкладчики могут выбрать один из трех инвестиционных портфелей, в рамках которого работает УИП:

портфель Ki (12), который подходит всем вкладчикам, независимо от возраста. Минимальный уровень доходности по нему оценивается за последние 12 месяцев;

портфель Ki (36), который предназначен для тех, кому до пенсии осталось не менее 3 лет. Минимальный уровень доходности оценивается по итогам 36 месяцев;

портфель Ki (60), который рассчитан на вкладчиков с долгосрочным горизонтом (более 13 лет до пенсии). Минимальный уровень доходности определяется за период 60 месяцев.

Вся система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении.

Ранее в Едином накопительном пенсионном фонде разъяснили, как будет обеспечиваться сохранность пенсионных накоплений после вступления в силу изменений в Социальный кодекс, кто управляет пенсионными активами и какие возможности появятся у вкладчиков с сентября 2026 года.