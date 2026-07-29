ЕНПФ ответил на главные вопросы о новых правилах управления пенсионными накоплениями

В Едином накопительном пенсионном фонде разъяснили, как будет обеспечиваться сохранность пенсионных накоплений после вступления в силу изменений в Социальный кодекс, кто управляет пенсионными активами и какие возможности появятся у вкладчиков с сентября 2026 года, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу фонда.

— Что будет с пенсионными накоплениями граждан после вступления в силу изменений в Социальный кодекс? Гарантирована ли их сохранность?

— С 1 января 2027 года государство будет гарантировать получателям пенсионных выплат сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в размере фактически внесенных средств. Соответствующая норма предусмотрена статьей 217 Социального кодекса.

Как пояснили в ЕНПФ, сохранность пенсионных активов обеспечивается посредством регулирования деятельности фонда и частных управляющих инвестиционным портфелем, установления требований к инвестиционной деятельности Национального банка и УИП, а также норм по диверсификации и снижению рисков при размещении пенсионных активов.

Таким образом, накопительная пенсионная система и пенсионное обеспечение казахстанцев остаются под регулированием, контролем и ответственностью государства.

— Кто управляет пенсионными активами?

— Инвестированием пенсионных активов занимается Национальный банк Казахстана, а с 2021 года — управляющие инвестиционным портфелем, имеющие соответствующую лицензию и отвечающие требованиям уполномоченного органа.

Главная цель доверительного управления пенсионными накоплениями заключается в инвестировании средств в различные финансовые инструменты и получении дохода. Национальный банк и УИП используют собственные инвестиционные стратегии и самостоятельно определяют структуру портфеля в рамках инвестиционной декларации.

В реестр УИП входят шесть частных компаний: АО «Alatau City Invest», АО «BCC Invest», АО «Сентрас Секьюритиз», АО «Halyk Finance», АО «Halyk Global Markets» и АО «Tansar Capital».

— Как будет работать передача до 100 процентов пенсионных накоплений в управление УИП?

— Вкладчики вправе самостоятельно решить, передавать ли пенсионные накопления в управление УИП либо сохранить их под управлением Национального банка.

С сентября 2026 года казахстанцы смогут передавать УИП до 100 процентов накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов. Сейчас в управление частным компаниям можно передать до 50% таких накоплений и до 100 процентов добровольных пенсионных взносов.

Вкладчик сможет выбрать одного или нескольких управляющих, а также различные инвестиционные портфели. Предлагаемые стратегии отличаются уровнем риска, ожидаемой доходностью и сроками инвестирования.

Для передачи накоплений в доверительное управление необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте ЕНПФ, платформу invest.enpf.kz с использованием электронной цифровой подписи либо обратиться в отделение фонда.

— Что дает перевод пенсионных накоплений в управление УИП?

— Передача накоплений управляющим инвестиционным портфелем позволяет вкладчикам выбирать компании с более высокой исторической доходностью либо более агрессивными инвестиционными стратегиями.

При этом ЕНПФ остается единым учетным и информационным центром для всех вкладчиков независимо от того, кто управляет их активами — Национальный банк или частная управляющая компания.

Информация о накоплениях отражается в выписках в круглосуточном режиме. На платформе invest.enpf.kz вкладчики могут сравнивать результаты управляющих, изучать структуру инвестиционных портфелей, показатели доходности за разные периоды, состав финансовых инструментов, инвестиционные декларации и стратегии управления.

— Как будет обеспечиваться ответственность управляющих компаний?

Управляющие инвестиционным портфелем несут предусмотренную законодательством ответственность за доверительное управление пенсионными активами.

Если номинальная доходность, полученная УИП, окажется ниже минимального значения доходности, рассчитанного в соответствии с требованиями регулятора, управляющая компания должна возместить отрицательную разницу за счет собственного капитала.

Напомним, с 1 января 2027 года в Казахстане изменится механизм государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений.