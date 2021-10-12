Пенсионерку спасли из горящей квартиры в Акмолинской области
По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, 11 октября в 01:16 пожарные расчеты спасателей выехали на сообщение о пожаре по улице Бараева в селе Научный Шортандинского района.
«Пожар произошел в квартире на первом этаже 2-этажного 8-квартирного жилого дома на площади 30 кв.м. Огнеборцы с помощью пожарной лестницы через окно проникли в квартиру и спасли 60-летнюю пенсионерку, которая была госпитализирована в Шортандинскую районную больницу. Также силами ДЧС по лестничному маршу эвакуирован один человек», - поделились в ведомстве.
Пожар локализован в 01:45, ликвидирован в 02:00. Причина пожара устанавливается.
Как отметили пожарные, им удалось не допустить гибели людей и защитить смежные квартиры жителей.
«В минувшую субботу сотрудники ДЧС Шортандинского района были в квартире у пенсионерки, провели инструктаж по пожарной безопасности. Однако зачастую жители региона игнорируют требования, что приводит к возгоранию жилых домов», - добавили в ведомстве.