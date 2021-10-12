Пенсионерку спасли из горящей квартиры в Акмолинской области

ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ - В Шортандинском районе Акмолинской области из пожара спасена 60-летняя пенсионерка. Женщина госпитализирована в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, 11 октября в 01:16 пожарные расчеты спасателей выехали на сообщение о пожаре по улице Бараева в селе Научный Шортандинского района.

«Пожар произошел в квартире на первом этаже 2-этажного 8-квартирного жилого дома на площади 30 кв.м. Огнеборцы с помощью пожарной лестницы через окно проникли в квартиру и спасли 60-летнюю пенсионерку, которая была госпитализирована в Шортандинскую районную больницу. Также силами ДЧС по лестничному маршу эвакуирован один человек», - поделились в ведомстве.

Пожар локализован в 01:45, ликвидирован в 02:00. Причина пожара устанавливается.

Как отметили пожарные, им удалось не допустить гибели людей и защитить смежные квартиры жителей.

«В минувшую субботу сотрудники ДЧС Шортандинского района были в квартире у пенсионерки, провели инструктаж по пожарной безопасности. Однако зачастую жители региона игнорируют требования, что приводит к возгоранию жилых домов», - добавили в ведомстве.