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    15:15, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Пенсионерку с 96-процентным поражением легких спасли врачи в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в центральную городскую клиническую больницу 22 марта в тяжелом состоянии была доставлена 67-летняя пациентка с диагнозом COVID-19, двухсторонняя полисегментарная пневмония. При прохождении компьютерной томографии у нее было выявлено 96% поражения легких, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦГКБ.

    В буквальном слове женщина не могла ходить и задыхалась. Пациентку сразу же определили в отделение реанимации. Реаниматологам Центральной городской клинической больницы потребовалось 8 дней, чтобы вывести ее из тяжелого состояния, стабилизировать и перевести из реанимации в палату. Все эти дни пациентка находилась на подаче увлажненного кислорода по системе Боброва.

    Специалисты использовали аппараты, подающие кислород и другие инструменты медицинской помощи. И только благодаря профессиональным действиям врачей женщине стало лучше.

    «Лечение также осложнялось сопутствующими заболеваниями. У пациентки была артериальная гипертония, сердечно-сосудистая недостаточность, ишемическая кардиомиопатия. Сегодня пациентка с улучшением состояния выписывается из больницы. При повторном КТ у пациентки отмечается положительная динамика. Амбулаторно пациентка будет наблюдаться у участкового врача, при необходимости будет проходить реабилитацию»,- рассказывает лечащий врач Ихтияр Байжанов.

    В свою очередь, женщина благодарит врачей за их профессионализм.

    «Теперь самое страшное позади. Огромное спасибо всем медицинским сотрудникам больницы, врачам, младшему медперсоналу. Вы подарили мне вторую жизнь. Я жива, и сегодня я встречусь со своей семьей, с детьми. Я всем благодарна за поддержку, за помощь медицинскую», – благодарит пациентка.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
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