Пенсионерку из горящего дома вынесли полицейские Житикары

ЖИТИКАРА. КАЗИНФОРМ - 73-летнюю пенсионерку из горящего дома вынесли на руках полицейские Житикары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью в Житикаре загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома, в которой проживает 73-летняя пенсионерка. Сообщение о пожаре поступило от соседей.

На место происшествия прибыл автопатруль в составе инспектора патрульной полиции Кеулемжая Атшабарова и Ерлика Сураганова. По прибытию на место происшествия полицейские обнаружили, что подъезд дома задымлен. Ерлик Сураганов стал стучать в дверь, в которой случился пожар. Никто не открывал. Из квартиры он услышал крик о помощи. Полицейский выбил дверь и зашел в квартиру в противогазе.

«Когда я попал в помещение, то увидел, как из спальни вырывается пламя. Быстро прошел по квартире и на балконе увидел женщину, которая не могла идти. Я спросил, может ли она передвигаться. Она ответила, что ноги онемели. Женщина смогла выбраться на балкон, когда комната уже горела. Я взял ее на руки и вынес на улицу», – рассказал Ерлик Сураганов.

В это время напарник полицейского начал эвакуацию жильцов. Всего было эвакуировано восемь человек, в том числе двое детей. Прибывшие к месту пожарные выяснили, что возгорание случилось в спальне квартиры пенсионерки – загорелся матрац. Пожар был потушен, жильцы вернулись в свои квартиры. Многие из них находятся у родственников, в том числе и женщина, у которой случился пожар. Жильцы дома выразили благодарность полицейским.

«Я проснулся от того, что почувствовал запах дыма. Позвонил в полицию. Патруль приехал сразу и полицейские помогли жителям выйти на улицу», – сообщил Ерлан Изикеев.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что старший Ерлик Сураганов служит в полиции 5 лет, его напарник – 10.



