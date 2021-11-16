Пенсионерку из горящего дома вынесли полицейские Житикары
ЖИТИКАРА. КАЗИНФОРМ - 73-летнюю пенсионерку из горящего дома вынесли на руках полицейские Житикары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Ночью в Житикаре загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома, в которой проживает 73-летняя пенсионерка. Сообщение о пожаре поступило от соседей.
На место происшествия прибыл автопатруль в составе инспектора патрульной полиции Кеулемжая Атшабарова и Ерлика Сураганова. По прибытию на место происшествия полицейские обнаружили, что подъезд дома задымлен. Ерлик Сураганов стал стучать в дверь, в которой случился пожар. Никто не открывал. Из квартиры он услышал крик о помощи. Полицейский выбил дверь и зашел в квартиру в противогазе.
«Когда я попал в помещение, то увидел, как из спальни вырывается пламя. Быстро прошел по квартире и на балконе увидел женщину, которая не могла идти. Я спросил, может ли она передвигаться. Она ответила, что ноги онемели. Женщина смогла выбраться на балкон, когда комната уже горела. Я взял ее на руки и вынес на улицу», – рассказал Ерлик Сураганов.
В это время напарник полицейского начал эвакуацию жильцов. Всего было эвакуировано восемь человек, в том числе двое детей. Прибывшие к месту пожарные выяснили, что возгорание случилось в спальне квартиры пенсионерки – загорелся матрац. Пожар был потушен, жильцы вернулись в свои квартиры. Многие из них находятся у родственников, в том числе и женщина, у которой случился пожар. Жильцы дома выразили благодарность полицейским.
«Я проснулся от того, что почувствовал запах дыма. Позвонил в полицию. Патруль приехал сразу и полицейские помогли жителям выйти на улицу», – сообщил Ерлан Изикеев.
В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что старший Ерлик Сураганов служит в полиции 5 лет, его напарник – 10.
- 90-летнюю бабушку спасли при пожаре в Актюбинской области-видео
- Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
- Серийный вор ранил полицейского при задержании в Алматы
- Швейный цех открыли для пожизненно осужденных в Костанайской области
- За незаконную охоту задержан житель Жамбылской области
- Пытавшуюся покончить с собой девушку спасли полицейские в Караганде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана