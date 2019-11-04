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Пенсионерка ушла на поиски коровы и пропала в Казыгурте
КАЗЫГУРТ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Казыгуртского РОП обратился местный житель - без вести пропала его 60-летняя мать, которая вечером не вернулась с пастбища, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.
Участковый инспектор полиции майор полиции Аспандияр Жайын сразу же прибыл к дому сельчанина. Как выяснил полицейский, жительница села, 1958 г.р., около 18.00 вышла из дома за коровой, которая не пришла с пастбища. И уже несколько часов о ней ничего не было известно.
К розыску пропавшей подключились соседи и родственники. Около 23.30 ночи полицейские нашли ее. Как оказалось, на пастбище пожилая женщина подскользнулась и упала с 3 метрового выступа. По словам пенсионерки, которая около 5 часов пролежала на земле, она хотела сообщить родным, но оставила телефон дома. Расстояние между домом и местом происшествия составляет около 1,5 км.
Потерпевшую доставили в больницу, женщина проходит курс лечения.
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