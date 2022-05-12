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Пенсионерка продавала психотропные препараты в Туркестанской области
12 Мая 2022 21:10

Пенсионерка продавала психотропные препараты в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Женщина продавала психотропный анальгетик «Трамадол» в собственном доме в Келесском районе Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

Аким регион Умирзак Шукеев провел встречу с жителями Келесского района. Люди обратились к главе области с просьбой провести расследование в отношении одного из сельчан, который, предположительно, продает в своем доме запрещенные препараты.

Обращение было незамедлительно взято на контроль. Глава областного департамента полиции Мурат Кабденов сформировал оперативную группу для выяснения обстоятельств. Стражи порядка выехали в Келесский район и провели необходимые мероприятия: допросили свидетелей, установил адрес проживания подозреваемого.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские стали свидетелями момента приобретения одним из жителей запрещенного лекарственного препарата. Полицейские допросили его, как только он вышел из указанного дома.

«Стало известно, что житель купил десять пластин лекарства «Трамадол». В ходе проверки 61-летняя владелица дома признала свою вину и добровольно передала полицейским еще 35 пластинок запрещенного препарата», – сообщили в акимате Туркестанской области.

Данный факт зарегистрирован в Келесском отделении полиции. В настоящее время со стороны полиции проведены необходимые мероприятия, документы направлены в департамент фармацевтического контроля по Туркестанской области для принятия законного решения.


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