Пенсионерка погибла под колесами внедорожника в Семее

Смертельное ДТП произошло днем 8 сентября на регулируемом пешеходном переходе в Семее. По факту аварии начато досудебное расследование, передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент полиции области Абай.

По данным полиции, около 12:00 водитель Toyota Land Cruiser двигался по улице К. Мухамедханова и при повороте налево на улицу Абая допустил наезд на 69-летнюю женщину.

В этот момент она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

По факту нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшего по неосторожности смерть человека, начато досудебное расследование.

Фото: департамент полиции области Абай

В департаменте полиции области Абай призвали водителей снижать скорость перед пешеходными переходами и соблюдать осторожность при совершении маневров. Пешеходам рекомендуют перед выходом на проезжую часть убедиться в безопасности движения даже при разрешающем сигнале светофора.

Ранее Kazinform сообщал, что 26 августа на трассе Семей — Курчатов произошло лобовое столкновение Chevrolet Nexia и Kia Rio. В результате аварии погибли четыре человека.

Также в июле один человек погиб и еще несколько пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей на трассе Алматы — Усть-Каменогорск в области Абай. По предварительным данным полиции, причиной аварии стала невнимательность одного из водителей.