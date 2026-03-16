телерадиокомплекс президента РК
    15:52, 16 Март 2026 | GMT +5

    Пенсионерка из Павлодара превратила случайное ограбление в мастер-класс по обороне

    Нападавший попытался забрать у женщины пакет с продуктами, однако получил смелый отпор. Произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ограбление пенсионерки в Экибастузе попало на видео
    Кадр из видео

    Мужчина напал на пожилую женщину в подъезде многоэтажки в Павлодаре и попытался отобрать пакет, который она несла в руках. ЧП произошло 11 марта текущего года. В департаменте полиции Павлодарской области рассказали обстоятельства произошедшего: мужчина зашел следом за пенсионеркой в подъезд многоэтажки и начал с ней беседу в лифте. Усыпив бдительность собеседницы, он попытался выхватить у нее пакет, в котором находились продукты и кошелек.

    На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как женщина держит изо всех сил свой пакет, не отпуская его. Злоумышленник протащил потерпевшую по лестничной площадке несколько метров, но так и не смог совершить грабеж. После чего он скрылся с места преступления.

    — Оперативниками были изучены пути отхода подозреваемого, в том числе с видеокамер наблюдения. В результате полицией установлен ранее судимый житель Экибастуза. Он задержан и водворен в ИВС. Полиция по факту покушения на грабеж возбуждила уголовное дело. Проверяется причастность нападавшего к аналогичным преступлениям, — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Подозреваемый в нападении на пенсионерку задержан в Павлодаре
    Фото: ДП Павлодарской области

    Напомним, ранее в Экибастузе ликвидировали подпольное производство алкоголя. Изъято 288 литров вещества, похожего на пиво.

    Пенсионеры Полиция Павлодарская область Нападение Уголовное дело
    Артём Викторов
