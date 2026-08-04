Пенсионерка из Караганды лишилась 15 млн теңге из-за «снятия проклятия»

В Караганде 78-летняя местная жительница стала жертвой изощренной мошеннической схемы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Возвращаясь домой, пенсионерка столкнулась с тремя незнакомыми женщинами, которые под предлогом снятия «проклятия» завладели ее золотыми украшениями и денежными средствами на общую сумму 15 млн теңге.

Все началось с невинного вопроса о направлении к стоматологии, однако разговор быстро перерос в психологическое воздействие, основанное на суевериях и страхах.

Одна из подозреваемых заявила, что на пенсионерке лежит старое проклятие, наложенное близким человеком, и его снятие — единственный способ предотвратить смерть дорогого ей человека. Поддавшись внушению, потерпевшая не видела опасности в дальнейших действиях злоумышленниц. Уверенность в том, что ей, как «доброму человеку», хотят помочь, лишь усилила ее доверие.

Дальнейшие манипуляции включали покупку «очищающей» иголки за символическую сумму, прикосновения, призванные, по словам злоумышленниц, «передать» проклятие, и просьбу принести сырое яйцо. Следуя их указаниям, пенсионерка сходила домой и принесла яйцо. После этого мошенницы озвучили основную часть своего плана — необходимость «снять» проклятие с золотых украшений и денег, завернув их в газету.

Обещая полное избавление от «зла», они вручили потерпевшей запечатанный сверток, велев прийти через 40 дней, сжечь его и принести пепел на то же место.

Однако уже ночью пенсионерка решила проверить содержимое свертка. Развернув его, она обнаружила лишь пустую бумагу. Золото и деньги на сумму 15 млн теңге бесследно исчезли.

Благодаря подробному описанию, предоставленному потерпевшей, оперативникам удалось выйти на след предполагаемых преступниц. Выяснилось, что трое женщин — жительницы Павлодара, Алматы и области Жетiсу — ранее уже могли быть причастны к аналогичным преступлениям.

Попытки установить их местонахождение по месту регистрации не увенчались успехом. Однако после получения информации об их возможном пребывании в Темиртау злоумышленницы были задержаны. Потерпевшая опознала их в отделе полиции имени Казыбек би.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, а подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Как сообщалось ранее, 761 иск о мошенничестве поступил в суды Жамбылской области.