761 иск о мошенничестве поступил в суды Жамбылской области

Последствия обмана все чаще продолжаются уже в гражданском процессе, где пострадавшие пытаются вернуть деньги и добиться возмещения ущерба, передает корреспондент агентства Kazinform.

Речь идет о требованиях вернуть необоснованно полученные деньги и возместить ущерб, причиненный в результате мошенничества. За первые шесть месяцев 2026 года в суды региона поступил 761 такой иск.

В Жамбылском областном суде распространение интернет-мошенничества называют одной из причин резкого увеличения нагрузки по гражданским делам. После хищения денег пострадавшим приходится отдельно заявлять имущественные требования, поэтому последствия одного преступления могут продолжиться еще и гражданским спором.

В целом с учетом остатка прошлого года в производстве судов находилось 24 288 исков. Это на 8 008, или на 49,2%, больше, чем за аналогичный период 2025 года. Наряду с последствиями мошенничества значительную часть нагрузки составили банковские споры и обращения граждан, не справляющихся с долговыми обязательствами.

Вместе с тем отчет не позволяет оценить результативность именно этой категории дел. В нем не указаны общая сумма заявленного ущерба, число удовлетворенных требований и сопоставимые данные за прошлый год.

Ранее мы рассказывали, как в Астане мошенница обманула более 60 человек на полмиллиарда теңге.

