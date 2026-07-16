Пенсионеры стали жертвами мошенников и устроили ЧП в отделении банка в Павлодаре

Двое пенсионеров пришли в отделение банка с тортом, снаряженным петардой и взорвали его. Все действия они выполняли по указаниям мошенников, передает корреспондент агентства Kazinform.

В полиции рассказали, сообщение о хлопке в отделении Halyk Bank по улице Ломова поступило 15 июля в 16:00. В результате ЧП незначительные травмы получили два пожилых человека, которые и принесли петарду.

— Установлено, что пенсионеры стали жертвами телефонных мошенников. Ранее они уже пострадали от действий злоумышленников, вложив денежные средства в фиктивные инвестиционные проекты. По данному факту полицией проводится расследование: установлены лица, выполнявшие роль дропперов, они привлечены к ответственности, а в судебном порядке принимаются меры по возврату потерпевшим похищенных денежных средств, — сообщили в ДП Павлодарской области.

кадр из видео

Отмечается, что с пенсионерами вновь связались мошенники, которые используя методы психологического давления, заставили купить торт и петарду, отнести все это в отделение банка и поджечь. Злоумышленники обещали, что таким образом они смогут вернуть деньги.

По данному факту возбужден ряд уголовных дел, продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию подозреваемых.

Напомним, в ночь с 10 на 11 ноября 2024 года неизвестные взломали стену в отделении Halyk Bank в Павлодаре. Сотрудники банка обнаружили взлом утром 11 ноября и заявили в полицию. Позже в АРРФР пояснили, что размер ущерба, нанесенного в результате кражи, будет установлен в ходе расследования.

В конце февраля 2025 года стало известно о задержании подозреваемых в России. Им был санкционирован арест по решению казахстанского суда.