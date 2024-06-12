Пенсионеры получили квартиру в городе, потеряв жилье после паводков в Костанайской области

Пожилая пара жила в доме у самой реки в поселке Тауыш Джангельдинского района. Их жилье попало в зону подтопления во время сильнейших паводков в Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Там они жили вместе с внуком. Чета Испуловых потеряла дом и местная администрация приняла все необходимые меры по обеспечению семьи новым жильем – супругам купили квартиру в строящемся доме в городе Аркалыке. К слову, такого наводнения пожилые люди не припомнят за все свои годы жизни.

Фото: акимат Костанайской области

- Ради внука мы с женой на многое готовы и переезд в город пришелся очень даже кстати. Парню нужно получить высшее образование, мы будем рядом, во всем поможем, – делится планами на городскую жизнь аксакал.

В Джангельдинском районе строительные компании возводят 22 дома в селе Тауыш и 19 домов в селе Колкамыс. Также одна из крупных строительных компаний за счет собственных средств начала строительство 50-ти квартирного жилого дома в г.Аркалык.

Индивидуальное жилье возводится за счет финансовых ресурсов Фонда «Қазақстан халқына» по типовому проекту.