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    20:45, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Пенсионеры получили квартиру в городе, потеряв жилье после паводков в Костанайской области

    Пенсионеры получили квартиру в городе, потеряв жилье после паводков в Костанайской области
    Фото: freepik.com

    Пожилая пара жила в доме у самой реки в поселке Тауыш Джангельдинского района. Их жилье попало в зону подтопления во время сильнейших паводков в Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Там они жили вместе с внуком. Чета Испуловых потеряла дом и местная администрация приняла все необходимые меры по обеспечению семьи новым жильем – супругам купили квартиру в строящемся доме в городе Аркалыке. К слову, такого наводнения пожилые люди не припомнят за все свои годы жизни.

    Пенсионеры получили квартиру в городе, потеряв жилье после паводков в Костанайской области
    Фото: акимат Костанайской области

    - Ради внука мы с женой на многое готовы и переезд в город пришелся очень даже кстати. Парню нужно получить высшее образование, мы будем рядом, во всем поможем, – делится планами на городскую жизнь аксакал. 

    В Джангельдинском районе строительные компании возводят 22 дома в селе Тауыш и 19 домов в селе Колкамыс. Также одна из крупных строительных компаний за счет собственных средств начала строительство 50-ти квартирного жилого дома в г.Аркалык. 

    Индивидуальное жилье возводится за счет финансовых ресурсов Фонда «Қазақстан халқына» по типовому проекту.

    Теги:
    Пенсионеры Костанайская область Жилье Строительство Паводки
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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