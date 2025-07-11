Пенсионеры могут подать онлайн-заявку в центр для пожилых людей в Шымкенте

Изначально учреждение было рассчитано на 70 мест, однако сегодня здесь могут одновременно отдыхать до 120 пенсионеров. Центр был открыт в рамках предвыборной программы партии «AMANAT».

Данабек Исабек ознакомился с работой центра, побеседовал с пожилыми людьми и поинтересовался их самочувствием.

Фото: «AMANAT»

— Это значимая инициатива, направленная на поддержку и улучшение качества жизни старшего поколения. Здесь созданы все условия для пожилых людей. Продуманы и медицинское обслуживание, и культурно-просветительские мероприятия, и поддержка в быту. Такие центры позволяют нашим пожилым людям чувствовать себя полноценными членами общества. Поэтому необходимо широко распространять подобный опыт в других регионах страны. Уважение к пожилым — пример для поколений. Работа в этом направлении всегда должна быть в центре внимания государства, — отметил Данабек Исабек.

Фото: «AMANAT»

По информации руководства учреждения, общая площадь здания составляет порядка 3700 кв. м. На территории предусмотрены благоустроенный двор для прогулок, озелененные участки, скамейки, фонтан и мини-парк — все направлено на создание комфортных условий для полноценного отдыха и психологического восстановления пожилых людей.

Постояльцы центра обеспечены полным комплексом медицинских и социальных услуг. Каждый пенсионер проходит медицинское обследование и получает специализированные процедуры в зависимости от состояния здоровья. Со своей стороны пожилые люди выражают благодарность за заботу и условия, созданные в центре.

Фото: «AMANAT»

Процесс получения путевки в центр «Ізетті зейнеткер» полностью цифровизирован. Пенсионеры могут зарегистрироваться и подать онлайн-заявку через портал geo-shym.kz с использованием ЭЦП. После подачи заявки возможно отслеживать очередь в электронной системе.

Ранее корреспондент агентства Kazinform выяснял, как пенсионерам Шымкента получить бесплатную путевку в санаторий.