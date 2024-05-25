Пенсионеры-миллионеры: максимальная сумма ежемесячной выплаты из ЕНПФ составила 945 752 тенге

Сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи сдостижением пенсионного возраста) составила 33 858 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты — 945 752 тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу «АО ЕНПФ».

Порядка 19 трлн тенге накоплено в ЕНПФ на 1 мая 2024 года на индивидуальных и условных счетах вкладчиков (получателей). За год пенсионные накопления выросли более чем на 3,3 трлн тенге.

Объем пенсионных взносов, поступивших на счета вкладчиков, составил 856,4 млрд тенге.

Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, составил более 517,6 млрд тенге.

Выплаты составили:

в связи с достижением пенсионного возраста около 67,8 млрд тенге;

тенге; по наследству – 18,5 млрд тенге;

тенге; в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 11,4 млрд тенге;

тенге; лицам с инвалидностью – более 1 млрд тенге;

тенге; на погребение – 3,3 млрд тенге.

В страховые организации переведена сумма более 64,3 млрд тенге.

Отметим, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи сдостижением пенсионного возраста) составила 33 858 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила почти миллион – 945 752 тенге.

Напомним, самый «богатый» пенсионер Казахстана на 1 января 2024 года получал ежемесячно 742 692 тенге из ЕНПФ.