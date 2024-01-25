Самый «богатый» пенсионер Казахстана получает ежемесячно 742 692 тенге из ЕНПФ

На 1 января 2024 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 17,9 триллиона тенге. За 2023 год сумма накоплений увеличилась на 3,2 триллиона тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на ЕНПФ.

Прирост пенсионных накоплений был достигнут не только за счет пенсионных взносов вкладчиков, но и благодаря чистому инвестиционному доходу, который в 2023 году составил порядка 1,6 трлн тенге, что превышает показатели прошлого года на 685,4 млрд тенге, или на 77,7%.

Сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 32 202 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты — 742 692 тенге.

И, к слову, 742 692 тенге - это не весь размер ежемесячной пенсии, а только выплаты из ЕНПФ. Плюс к ней самый «богатый» пенсионер, как и все остальные пенсионеры, получает государственную пенсию, которая состоит из солидарной и базовой частей. Так на 1 января 2024 года средний размер совокупной пенсии (без учета выплат из ЕНПФ) по информации Министерства труда и социальной защиты населения РК составил 120 744 тенге, в том числе солидарной — 82 868 тенге, базовой — 37 876 тенге.

Путем нехитрых сложений мы получаем сумму свыше 860 тысяч тенге.