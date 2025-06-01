Пенсионерам старше 70 лет впервые назначена единовременная соцвыплата в Шымкенте

В Шымкенте пожилые в возрасте 70 лет и старше получат единовременную социальную помощь в размере 3 МРП (11 796 тенге). Решение об этом было принято на заседании гормаслихата. Выплата будет производиться автоматически.

Как уточнили в городском управлении занятости и социальных программ, инициатива реализуется впервые. Всего в Шымкенте проживает более 96 тысяч пенсионеров, из них около 36 тысяч — в возрасте 70 лет и старше.

— Начиная с этого года, пенсионеры, которым к 1 октября исполнится 70 лет и более, будут единовременно ко Дню пожилых людей получать выплаты в автоматическом режиме. Ранее подобная практика в Шымкенте не применялась. Списки получателей формируются на основе данных, поступающих напрямую из Государственного центра по выплате пенсий, — сообщили в управлении.

Финансирование программы осуществляется за счет городского бюджета.

Ранее сообщалось о возможностях получения бесплатного санаторного лечения для пожилых людей в Астане и Шымкенте.