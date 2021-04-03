ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пенсионера подозревают в серии краж в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент полиции.

В Отырарский РОП с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой кражи. Как сообщил потерпевший, работающий в одной из медучреждений, из его служебного кабинета неизвестные похитили из сумки 50 тысяч тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража». Стражи порядка тщательно проверили близлежащие территории, опросили очевидцев, а также осуществили ряд оперативно-розыскных мероприятий. В результате ОРМ полицейские задержали подозреваемого в краже по месту жительства. Им оказался местный житель, пожилой пенсионер.

Как выяснилось, мужчина причастен к трем кражам чужого имущества. Похищенные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.