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    22:31, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Пенсионера подозревают в серии краж в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пенсионера подозревают в серии краж в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент полиции.

    В Отырарский РОП с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой кражи. Как сообщил потерпевший, работающий в одной из медучреждений, из его служебного кабинета неизвестные похитили из сумки 50 тысяч тенге.

    Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража». Стражи порядка тщательно проверили близлежащие территории, опросили очевидцев, а также осуществили ряд оперативно-розыскных мероприятий. В результате ОРМ полицейские задержали подозреваемого в краже по месту жительства. Им оказался местный житель, пожилой пенсионер.

    Как выяснилось, мужчина причастен к трем кражам чужого имущества. Похищенные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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