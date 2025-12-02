Пенсионера и учителя осудили за финпирамиду под видом проката самокатов в Актобе

В городском суде №2 Актобе рассматривалось уголовное дело в отношении пенсионера И. Жоламана и учителя математики средней школы Б. Нургуль. Оба обвинялись по статьям Уголовного кодекса «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» и «Легализация денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем».

Согласно материалам дела, И. Жоламан ранее работал юристом. В 2024 году он решил получать дополнительный доход и через социальные сети перешел по ссылке на «онлайн-работу».

Неизвестный человек, представившийся Иваном, пригласил его в компанию Harmony Rider Technology. И. Жоламан заранее согласовал свои действия с Б. Нургуль и вместе они создали финансовую пирамиду.

Компания, зарегистрированная в американском штате Колорадо, якобы производила электрические самокаты и обещала, что их можно сдавать в аренду и на этом зарабатывать. И. Жоламан и Б. Нургуль несколько раз проводили семинары, обучая людей способам получения дохода. Для участия в проекте требовалось зарегистрироваться в приложении компании HRT и приобрести виртуальный электрический самокат. За привлечение нового клиента и его регистрацию начислялся бонус.

Деньги поступали на личный кабинет в приложении. Согласно материалам суда, «USDT» приравнивался к одному доллару. Позже через криптобиржу OKX виртуальные средства можно было обменять на реальные деньги. В период с марта по декабрь 2024 года пострадавшие вложили в проект 197 миллионов тенге.

Суд вынес приговор: И. Жоламан был лишен свободы на 6 лет, его имущество конфисковано. Б. Нургуль получила 5 лет лишения свободы. Оба осужденных лишены права работать в финансовой сфере на 7 лет. Кроме того, суд удовлетворил некоторые гражданские иски пострадавших.

Следует отметить, что в Караганде также расследуется деятельность организаторов финансовой пирамиды «Үміт Самғау». Компания представляла свою деятельность как благотворительный проект, направленный на помощь одиноким матерям, многодетным и малообеспеченным семьям.

Гражданам обещали доход от вложений от 300 до 800 процентов, предлагались различные виды инвестиций. Согласно условиям проекта, чем выше была сумма вклада, тем выше был обещанный доход.