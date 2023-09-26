Пенсионер выпал из окна пансионата в Алматы: стали известны подробности

В сети распространяется информация о том, что в доме сестринского ухода «Забота» в Алматы из окна выпал пожилой мужчина и получил три перелома. Сообщается, что сотрудники учреждения, вместо вызова скорой помощи, уложили его спать. Корреспонденту МИА «Казинформ» в самом центре рассказали подробности произошедшего.

Видео инцидента появилось в одном из Telegram-каналов.

Выяснилось, что инцидент произошел 3 сентября около 4 часов утра.

- 63-летний мужчина к нам в центр поступил 2 сентября, а инцидент произошел под утро. Когда его родственники к нам привезли пациента, они сказали, что он спокойный, не агрессивный, никаких вредных привычек не имеет, но предупредили, что у него проблемы со зрением. Поэтому мы приняли пациента в центр, всю ночь наблюдали за ним. Но оказывается мужчина страдает деменцией, об этом нас никто не предупредил, - рассказывает няня центра Бакдаулет Токтокул.

В ту ночь он вместе с коллегой были на смене. По его словам, пострадавший мужчина около 4 часов утра самовольно покинул свою палату, перебрался в соседнюю, где никого не было, залез на подоконник на первом этаже с помощью тумбочки, а затем выпрыгнул и неудачно упал.

- У нас ведется круглосуточное видеонаблюдение. Когда мужчина зашел в другую палату, мы увидели его, сразу же пошли за ним, мы хотели его удержать, но он сопротивлялся и успел выпрыгнуть. После этого, мы ему помогли встать, подняли, отвезли в палату, уложили в кровать. Пациент ни на что не жаловался, мы до утра делали обход, следили, но ближе к 8 утра, его беспокоили боли в ноге, я сразу же вызвал скорую и сообщил об этом родственникам. Сопроводил пациента до больницы, вместе с ним был до обеда, а потом ушел. После этого я всегда был на связи с родственниками, у врачей узнавал состояние дедушки, также приезжали в ту больницу, ухаживали за ним. Также хотели необходимые медикаменты купить, но в медучреждении сказали, что у них все есть, - добавил мужчина.

По его словам, подобный случай в его карьере произошел впервые.

Между тем, родственники пациента уже обратились в полицию с заявлением. В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту управление полиции Бостандыкского района проводит проверку.