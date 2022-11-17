Пенсионер с топором напал на мужчину в Алматинской области

17 Ноября 2022, 20:15

17 Ноября 2022, 20:15

Пенсионер с топором напал на мужчину в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео момента нападения пенсионера с топором на мужчину. В полиции заявили, что 63-летний житель Талгарского района поймал неизвестного на краже стройматериалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор видео сообщил, что инцидент произошел 16 ноября в селе Акдала Талгарского района.

В департаменте полиции Алматинской области отметили, что вечером 16 ноября в дежурную часть полиции Талгарского района обратился 63-летний местный житель. Пенсионер требовал принять меры в отношении неизвестного, которого он уличил в краже стройматериалов.





«Прибывшие по вызову сотрудники патрульной службы задержали на месте происшествия 46-летнего мужчину, которого доставили в районную полицию и допросили. Факт официально зарегистрирован в ЕРДР. Начато расследование по статье 187 УК РК «Мелкое хищение», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.