    17:48, 26 Март 2026 | GMT +5

    Пенсионная система Казахстана адаптируется к новым вызовам в мировой экономике

    Министр труда и соцзащиты населения на заседании в Сенате рассказал о совершенствовании пенсионной системы Казахстана с учетом роста продолжительности жизни и увеличения численности населения страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: МТСЗН РК
    Фото: МТСЗН РК

    По прогнозам Минтруда, около трети населения с доходом ниже двух минимальных зарплат будут получать только базовую пенсию.

    Среди основных причин такой тенденции — отсутствие декларации доходов и трудовой деятельности на протяжении всей жизни.

    — Граждане для получения большого размера пенсии начинают активно перечислять взносы непосредственно перед выходом на пенсию, когда остается 2-3 года или даже год, частота уплата в этот период возрастает в 2 раза, до 8-9 раз в год поступления идут. Кроме того, из года в год наблюдается устойчивая тенденция предоставления фиктивных подтверждающих документов по трудовому стажу и осуществление взносов с максимально учитываемого дохода посредством использования различных сомнительных схем, — сообщил Ертаев.

    Среди факторов, влияющих на размер будущих выплат, министр выделил полноту и регулярность пенсионных отчислений на протяжении трудовой жизни. В Минтруда также обращают внимание на необходимость дальнейшего совершенствования системы с учетом роста продолжительности жизни и увеличения численности населения.   

    — По оценке экспертов текущее состояние пенсионной системы и прогноз до 2060 года отражает тенденцию по снижению уровня пенсионного обеспечения. В особенности лиц, не имеющих право на солидарную пенсию, что требует принятия ряда безотлагательных мер, направленных на обеспечение замещения этого дохода пенсионными выплатами будущих пенсионеров на уровне не ниже 40%, — резюмировал министр. 

    Ранее министр сообщил, что в Казахстане планируют повысить пороги минимальной достаточности для досрочного изъятия пенсионных накоплений. Решение связано с ростом объемов снятий, в том числе среди молодежки. Соответствующие изменения могут внести в апреле. 

    Адия Абубакир
