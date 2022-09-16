Пенсии казахстанцев вырастут в среднем на 27% к 2025 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по Алматы Ризвангуль Дараева на брифинге РСК разъяснила новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы, которые представил Президент Казахстана в своем Послании. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в стране более 2 млн пенсионеров. Одна из мер Послания была связана с приостановлением с 2023 года на 5 лет планировавшегося повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года. Это решение было принято с учетом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан. В течение последующих 5 лет будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения. При этом особое внимание будет уделено сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку здоровья граждан», - сказала Ризвангуль Дараева.

Спикер также отметила, что с 1 января 2023 года до 2027 года предусматривается поэтапное доведение размера минимальной базовой пенсии с 54% до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – со 100% до 120%, соответственно.

«За этот период размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров. Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% (в течение 3 лет - со 109 тыс. до 138 тыс. тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии. Таким образом государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения», - пояснила она.

Кроме того, по ее словам, будет разработана новая инвестиционная стратегия ЕНПФ.

«В целях обеспечения финансовой устойчивости накопительной пенсионной системы и повышения доходности пенсионных накоплений граждан будут приняты меры по повышению эффективности управления пенсионными активами. Планируется разработка новой инвестиционной стратегии ЕНПФ и привлечение к управлению пенсионными активами профессиональных и прозрачных частных компаний с большим опытом инвестирования», - отметила Ризвангуль Дараева.

Объем пенсионных активов граждан превысил 13 трлн тенге, доходность инвестиционного портфеля ЕНПФ за прошлый год составила 11,13%.