РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:36, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Пенсии и пособия дополнительно проиндексируют еще на 4% - Ералы Тугжанов

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выполнение всех социальных обязательств - одна из первостепенных задач Правительства. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На эти цели предусмотрено 4 трлн тенге, что на 230 млрд больше уровня прошлого года. Буквально вчера, на заседание РБК Правительством одобрено принципиально важное решение. В связи с изменением коридора инфляции 8-10% размеры пенсий и пособий предусматривается дополнительно проиндексировать еще на 4%, что в совокупности обеспечит рост всех социальных выплат на 9%, а солидарной пенсии - на 11%, по отношению к 2021 году», - сказал Ералы Тугжанов.

    Было отмечено, что увеличение коснется 4,2 млн получателей социальных выплат (солидарная пенсия - на 11%, базовая пенсия - на 9%, все пособии и выплаты - на 9%). На эти цели в проекте уточненного бюджета дополнительно предусмотрено 111 млрд тенге.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Ералы Тугжанов Главная Общество для mail.ru Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!