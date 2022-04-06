Пенсии и пособия дополнительно проиндексируют еще на 4% - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выполнение всех социальных обязательств - одна из первостепенных задач Правительства. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На эти цели предусмотрено 4 трлн тенге, что на 230 млрд больше уровня прошлого года. Буквально вчера, на заседание РБК Правительством одобрено принципиально важное решение. В связи с изменением коридора инфляции 8-10% размеры пенсий и пособий предусматривается дополнительно проиндексировать еще на 4%, что в совокупности обеспечит рост всех социальных выплат на 9%, а солидарной пенсии - на 11%, по отношению к 2021 году», - сказал Ералы Тугжанов.

Было отмечено, что увеличение коснется 4,2 млн получателей социальных выплат (солидарная пенсия - на 11%, базовая пенсия - на 9%, все пособии и выплаты - на 9%). На эти цели в проекте уточненного бюджета дополнительно предусмотрено 111 млрд тенге.