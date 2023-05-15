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Пеликан пытается съесть бутылку: в зоопарке Алматы пояснили видео

Автор:  
Еламан Турысбеков
15 Мая 2023, 20:11
Пеликан пытается съесть бутылку: в зоопарке Алматы пояснили видео Скрин из видео instagram.com/almatyzoo

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети распространяется видео, на котором видно, как пеликан якобы пытается проглотить пластиковую бутылку. Автор заявляет, что оно было снято в зоопарке Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Многие пользователи сети запереживали за птицу, а некоторые возмутились поведением посетителей зоопарка. Они считают, что нужно оштрафовать тех, кто бросает в вольеры мусор.

В администрации зоопарка Алматы пояснили, что в этой ситуации пеликан воспринимает бутылку как игрушку, а не как еду.

«Он просто с ней играет. Ведь животные прекрасно понимают, что съедобно, а что нет. Но, конечно, это не значит, что посетители могут бросать мусор в вольер животным. В правилах зоопарка, да и чисто по человеческим понятиям в любом месте, неважно где, мусор бросать нельзя… Мы в очередной раз обращаемся к нашим посетителям и горожанам – не бросайте мусор в вольеры! Просим всех посетителей проявлять уважение к труду наших сотрудников и питомцам», - сообщили в зоопарке.


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