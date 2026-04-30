Пекинский автосалон: в Китае 5 электрокаров стоят как один автомобиль в США

Гиперконкуренция на китайском авторынке привела к резкому падению цен. За стоимость среднего нового автомобиля в США можно купить сразу пять новых китайских электромобилей от BYD и Geely, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo.

Пекинский автосалон, открывшийся на этой неделе, наглядно показал масштаб ценового разрыва между крупнейшими автомобильными рынками мира — Китаем и США.

На фоне жесткой конкуренции внутри страны стоимость новых автомобилей в Китае опустилась до уровней, недоступных для большинства других рынков.

По данным Kelley Blue Book, средняя цена нового автомобиля в США в марте составила $51 456. Для сравнения, на китайском рынке, по данным платформы DCar, представлено более 200 моделей электромобилей и гибридов стоимостью ниже $25 000.

Анализ Reuters на основе данных DCar показал, что пять самых продаваемых электромобилей в Китае можно суммарно приобрести примерно за цену одного среднего автомобиля в США. Это модели, которые в американских автосалонах пока не продаются и в ближайшее время не появятся.

Среди них — компактный электромобиль Geely EX2 с начальной ценой около $10 060, который стал одной из самых продаваемых моделей в Китае. Также в список входит сверхбюджетный Wuling Hongguang Mini EV стоимостью от $6 560, ориентированный на городские поездки.

Отдельно выделяются модели компании BYD — Seagull, Yuan UP и Qin Plus DM, цены на которые начинаются примерно от $10–12 тысяч. BYD остается крупнейшим игроком китайского рынка недорогих электромобилей, продав сотни тысяч таких машин за последний год.

Эксперты отмечают, что ценовой разрыв с рынком США, может только усиливаться.

Напомним, в столице Китая открылась крупнейшая международная автомобильная выставка Auto China 2026, которая продлится до 3 мая. Она объединила 1451 авто из 21 страны и региона. В текущем сезоне количество мировых премьер достигло 181 против 117 в 2024 году.