Пекин запустил платформу GO BEIJING для иностранных туристов

Пекин запустил единую цифровую платформу GO BEIJING для иностранных гостей. Проект направлен на упрощение поездок и повседневных сервисов для туристов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Xinhua.

Платформа создана при участии городских ведомств и платежного сервиса Alipay. В проекте также задействованы структуры в сфере туризма, торговли и налогообложения.

В Alipay пользователям доступны 39 сервисов на 16 языках, среди которых бронирование билетов, отелей и организация поездок. Также встроены цифровые инструменты, включая ИИ-гида.

Отдельно работает функция «путевого кошелька». Она позволяет пополнять счет через трансграничные переводы и использовать средства для оплаты в Китае. Сервис работает для граждан 40 стран.

Как отмечается, Пекин продолжает улучшать условия для иностранцев. Так, в аэропортах Шоуду и Дасин действуют пункты единого обслуживания, где доступны более 20 базовых услуг, включая финансовые и транспортные.

Рост интереса к поездкам в столицу Китая связан и с расширением безвизового режима. С начала года через пограничные пункты Пекина прошло более 7 млн человек. Это на 13,3 процента больше, чем годом ранее. В настоящее время Китай ввел односторонний безвизовый режим для 50 стран и расширил список государств с 240-часовым транзитом до 55.

