Пекин против односторонних санкций: в КНР прокомментировали заявления Трампа
Китай будет самостоятельно определять политику в сфере энергетического обеспечения, руководствуясь своими национальными интересами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякун, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.
— Китай всегда действует исходя из собственных интересов в сфере энергетической безопасности. Мы решительно выступаем против односторонних санкций и внешнего давления, — прокомментировал дипломат.
Эти заявления прозвучали на фоне продолжающегося давления со стороны Вашингтона, который требует от международных партнёров соблюдения антииранских санкций, в том числе в энергетической сфере.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Китай может продолжить закупку иранской нефти после того, как Израиль и Иран договорились о прекращении огня, однако позднее Белый дом пояснил, что его комментарии не указывают на смягчение санкций США.