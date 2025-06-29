Пекин против односторонних санкций: в КНР прокомментировали заявления Трампа

— Китай всегда действует исходя из собственных интересов в сфере энергетической безопасности. Мы решительно выступаем против односторонних санкций и внешнего давления, — прокомментировал дипломат.

Эти заявления прозвучали на фоне продолжающегося давления со стороны Вашингтона, который требует от международных партнёров соблюдения антииранских санкций, в том числе в энергетической сфере.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Китай может продолжить закупку иранской нефти после того, как Израиль и Иран договорились о прекращении огня, однако позднее Белый дом пояснил, что его комментарии не указывают на смягчение санкций США.