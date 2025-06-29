РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:19, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Пекин против односторонних санкций: в КНР прокомментировали заявления Трампа

    Китай будет самостоятельно определять политику в сфере энергетического обеспечения, руководствуясь своими национальными интересами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякун, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.

    Пекин против односторонних санкций: в КНР прокомментировали заявления Трампа
    Фото: Синьхуа

    — Китай всегда действует исходя из собственных интересов в сфере энергетической безопасности. Мы решительно выступаем против односторонних санкций и внешнего давления, — прокомментировал дипломат.

    Эти заявления прозвучали на фоне продолжающегося давления со стороны Вашингтона, который требует от международных партнёров соблюдения антииранских санкций, в том числе в энергетической сфере.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Китай может продолжить закупку иранской нефти после того, как Израиль и Иран договорились о прекращении огня, однако позднее Белый дом пояснил, что его комментарии не указывают на смягчение санкций США.

    Теги:
    Китай Энергетика КНР США
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают