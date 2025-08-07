РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:27, 06 Август 2025 | GMT +5

    Pegasus Airlines ввела запрет на использование пауэрбанков во время полета

    Турецкий лоукостер Pegasus Airlines объявил о новом ограничении для пассажиров: отныне использование пауэрбанков (портативных зарядных устройств) во время полета запрещено, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    ж
    Фото: takagazete.com.tr

    Об этом сообщается в официальном уведомлении авиакомпании, размещенном на ее сайте и распространенном через социальные сети.

    Согласно новым правилам, пассажирам разрешается провозить пауэрбанки только в ручной клади, но пользоваться ими на борту — категорически запрещено. Также запрещено заряжать устройства от USB-портов кресел с помощью пауэрбанков.

    Представители Pegasus Airlines подчеркивают, что мера направлена на обеспечение безопасности полетов. Авиакомпания ссылается на потенциальные риски возгорания литий-ионных аккумуляторов, особенно при неправильной эксплуатации или повреждении устройства.

    Нарушение правил может повлечь за собой предупреждение со стороны экипажа, а в случае отказа подчиниться — административные меры, включая высадку по прибытии или внесение пассажира в список нежелательных клиентов.

    Эксперты в авиационной безопасности напоминают, что подобные меры применяются и другими авиакомпаниями по всему миру, особенно в связи с увеличившимся числом инцидентов, связанных с перегревом портативной электроники в замкнутом пространстве салона самолета.

    Пассажирам рекомендуется заранее заряжать свои устройства перед полетом и внимательно ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать недоразумений во время путешествия.

    Ранее мы писали о том, что управление гражданской авиации Турции (SHGM) решило применять штрафы к пассажирам самолетов, которые встают со своих мест после приземления, не дожидаясь, пока погаснет табло «пристегните ремни».

    Недавно впервые оштрафовали вставших раньше времени в самолете авиапассажиров.

    Акжигит Чукубаев
    Автор
