08:32, 30 Май 2025 | GMT +5
Турция решила штрафовать встающих до остановки самолета после посадки
Управление гражданской авиации Турции (SHGM) решило применять штрафы к пассажирам самолетов, которые встают со своих мест после приземления, не дожидаясь, пока погаснет табло «пристегните ремни». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Эти правила были введены в начале мая после получения жалоб от пассажиров. По данным турецких СМИ, размер штрафа – около 70 долларов США.
Турецкие власти заявили, что количество таких инцидентов значительно возросло в последнее время.
Авиакомпания Turkish Airlines уже призвала бортпроводников уделять внимание информированию пассажиров о новых правилах.