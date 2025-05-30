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    08:32, 30 Май 2025 | GMT +5

    Турция решила штрафовать встающих до остановки самолета после посадки

    Управление гражданской авиации Турции (SHGM) решило применять штрафы к пассажирам самолетов, которые встают со своих мест после приземления, не дожидаясь, пока погаснет табло «пристегните ремни». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    салон самолета
    Фото: freepik

    Эти правила были введены в начале мая после получения жалоб от пассажиров. По данным турецких СМИ, размер штрафа – около 70 долларов США.

    Турецкие власти заявили, что количество таких инцидентов значительно возросло в последнее время.

    Авиакомпания Turkish Airlines уже призвала бортпроводников уделять внимание информированию пассажиров о новых правилах.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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