Турция решила штрафовать встающих до остановки самолета после посадки

Эти правила были введены в начале мая после получения жалоб от пассажиров. По данным турецких СМИ, размер штрафа – около 70 долларов США.

Турецкие власти заявили, что количество таких инцидентов значительно возросло в последнее время.

Авиакомпания Turkish Airlines уже призвала бортпроводников уделять внимание информированию пассажиров о новых правилах.