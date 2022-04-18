Педофилы содержатся в учреждениях максимальной безопасности – МВД РК
«С учетом правоприменительной практики на постоянной основе совершенствуются законодательные акты. За последние годы, в соответствии с поручениями Главы государства, ужесточена ответственность за преступления сексуального характера в отношении детей. Такие виды преступлений, как изнасилование и насильственные действия сексуального характера переведены в категорию тяжких преступлений. Тем самым исключена возможность примирения сторон. Кроме того, педофилы теперь содержатся в учреждениях максимальной безопасности, без права на помилование и досрочное освобождение», - отметил на брифинге замглавы управления Комитета административной полиции.
В отношении лиц, укрывших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 6 лет.
По словам спикера, на педагогов возложена обязанность о незамедлительном сообщении в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них противоправных действий.
Жасулан Жуманалин в ходе брифинга обратился к казахстанцам с убедительной просьбой незамедлительно информировать органы полиции обо всех известных им фактах насилия над детьми.
«Прошу проявить гражданскую ответственность, не проходить мимо чужой беды и не замалчивать такие преступления. Те, кто надругался, нанес психологическую или физическую травму ребенку, должны быть строго наказаны», - подчеркнул Ж. Жуманалин.
Ранее сообщалось, что количество преступлений в отношении несовершеннолетних снизилось на 17%.