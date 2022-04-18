Педофилы содержатся в учреждениях максимальной безопасности – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отношении лиц, укрывших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 6 лет. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Жуманалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом правоприменительной практики на постоянной основе совершенствуются законодательные акты. За последние годы, в соответствии с поручениями Главы государства, ужесточена ответственность за преступления сексуального характера в отношении детей. Такие виды преступлений, как изнасилование и насильственные действия сексуального характера переведены в категорию тяжких преступлений. Тем самым исключена возможность примирения сторон. Кроме того, педофилы теперь содержатся в учреждениях максимальной безопасности, без права на помилование и досрочное освобождение», - отметил на брифинге замглавы управления Комитета административной полиции.

В отношении лиц, укрывших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 6 лет.

По словам спикера, на педагогов возложена обязанность о незамедлительном сообщении в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них противоправных действий.

Жасулан Жуманалин в ходе брифинга обратился к казахстанцам с убедительной просьбой незамедлительно информировать органы полиции обо всех известных им фактах насилия над детьми.

«Прошу проявить гражданскую ответственность, не проходить мимо чужой беды и не замалчивать такие преступления. Те, кто надругался, нанес психологическую или физическую травму ребенку, должны быть строго наказаны», - подчеркнул Ж. Жуманалин.

Ранее сообщалось, что количество преступлений в отношении несовершеннолетних снизилось на 17%.